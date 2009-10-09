ГПУ объявила в розыск бывших должностных лиц банка «Надра»

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывших должностных лиц банка «Надра», включая председателя правления, который является гражданином Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, уже вынесены постановления о привлечении этих лиц к ответственности в качестве обвиняемых, и судом они объявлены во внутригосударственный розыск для того, чтобы их задержали, доставили в суд для вынесения меры пресечения в качестве ареста.

Генпрокурор напомнил, что ранее был возбужден ряд уголовных дел по фактам присвоения денежных средств на 173 и 217 млн. грн. в банке “Надра”. Эти уголовные дела расследовались прокуратурой города Киева, в ходе расследования было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 195 (расхищение денег) Уголовного кодекса Украины в отношении должностных лиц банка.

Также А.МЕДВЕДЬКО заметил, что именно сегодня в рамках расследования этих дел в центральном офисе банка «Надра» проходит обыск для выявления документов, которые могут заинтересовать следствие.

В то же время он отметил, что по филиалам банка в некоторых областях уже возбуждены уголовные дела.

Вместе с тем, на вопрос относительно должностных лиц «Укрпромбанка», генпрокурор сказал, что на сегодняшний день нет оснований для возбуждения уголовного дела, лишь проводится проверка.