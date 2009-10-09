Минюст вернул на доработку постановление НБУ

Министерство юстиции возвратило в Национальный банк Украины без государственной регистрации на доработку постановление правления НБУ от 9 сентября 2009 года №538 «Об утверждении изменений к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Как отметил министр юстиции Николай ОНИЩУК, данное постановление по просьбе Национального банка Украины было возвращено на доработку с целью приведения нормативного акта в соответствие с действующим законодательством.

Постановлением предусматривалось ввести определенные ограничения по осуществлению валютно-обменных операций на территории Украины. В частности, предусматривалось ввести требование о необходимости осуществления валютно-обменных операций на сумму, превышающую 15 тысяч гривень, только через кассу финансового учреждения и с обязательной процедурой идентификации лица, осуществляющего операцию с наличностью. Кроме того, предусматривалось ввести запрещение финансовым учреждениям продавать иностранную валюту одному лицу в сумме, превышающей в эквиваленте 80 тысяч гривень, за один операционный день.