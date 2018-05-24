Похороны доллара в очередной раз переносятся. Для Украины – позитив...

Главной новостью, взорвавшей на этой неделе мировой финансовый рынок, стало сообщение британской газеты The Independent о том, что Россия, Китай, Франция и Япония в союзе со странами Персидского залива ведут переговоры об отказе от доллара при расчетах за нефть и замене американской валюты золотом. Следом посыпались сообщения о распродаже американской валюты и долларовых активов. Особенно заметным падение доллара было у наших соседей – россиян, где «зеленый» рухнул ниже отметки 30 рублей, тогда как совсем недавно за 1 доллар в РФ просили 34 рубля. Украинский валютный рынок практически никак не отреагировал на панику вокруг доллара, курс гривни к американской валюте лишь затормозил на отметке 8,3-8,4 грн. за 1 долл. Уже по прошествии нескольких дней после публикации в The Independent ситуация на мировых валютных рынках успокоилась, газету даже поспешили обвинить в том, что она запустила «утку». Доллар хоронят не первый и далеко не в последний раз, однако, для Украины как страны, которая на мировой валютный рынок влияние не имеет, важно определиться - оставаться с долларом в обозримом будущем, или нет…

Где-то упал, где-то поднялся

Общеизвестно желание стран-импортеров нефти и Китая как крупнейшего мирового экспортера освободиться из-под власти доллара. Особенно оно возросло с началом мирового финансового кризиса, в борьбе с которым США фактически игнорирует интересы стран, владеющих значительными долларовыми активами. Центробанк США, несмотря на уговоры Китая, продолжает денежные вливания, направленные на оздоровление американской экономики. Понятно, что увеличение долларовой массы ведет к девальвации “американского вездехода”. Таким образом, заявления китайцев, арабов и россиян об отказе от доллара являются, в первую очередь, превентивными мерами, направленными на запугивание США, а уже во вторую очередь реальным желанием создать альтернативу «зеленому» в международных расчетах. Доллар же ведет себя абсолютно независимо от того, сливают ли китайские источники информацию в Independent о его скором уходе с первых актеров мировой финансовой сцены, или придерживают ее до поры…

Как отметил экономист Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Вячеслав Герасимович, сообщения о повсеместном падении доллара в мире являются явным преувеличением. «Я бы не строил глобальных прогнозов на несущественных колебаниях курса доллара по отношению к евро и другим валютам, наблюдавшихся в последнее время. «Действительно, по отношению к евро доллар немного упал. Но что касается остальных валют, то они настолько сильно упали в прошлом году, что сегодня их незначительное укрепление свидетельствует только о том, что такие страны, как Россия, экономика которой серьезно пострадала в прошлом году, начинают постепенно восстанавливаться», - подчеркнул эксперт.

И с ним нельзя не согласиться. Сегодня за 1 евро дают 1,47 доллара, тогда как в октябре прошлого года - 1,4 доллара. Так что колебания за год составили лишь 7 центов, что по мнению В.Герасимовича, демонстрирует насколько кризис серьезнее затронул США, чем страны ЕС. Вместе с тем, по его словам, нельзя забывать о том, что, к примеру, английский фунт стоит сегодня 1,6 доллара, тогда как полтора года назад - 2 доллара. Таким образом, говорить о том, что доллар катастрофически падает, точно не стоит.

Что касается Украины, то, по мнению эксперта CASE Украина, наш курс доллара в большей степени определяется спекулятивными тенденциями и паническими настроениями населения в связи с прогнозами второй волны кризиса. “При этом Украине как заемщику, по большому счету, все равно - будет падать доллар или нет, так как все кредиты государства рассчитаны в соответствии с СДР (специальные права заимствования – ред.) и привязаны к валютной корзине, в которую входит не только доллар, но и евро. На внутреннем же рынке для нас наиболее предпочтительна стабильность, потому что любые колебания негативно отражаются на экономике и самих гражданах”, - сказал В.Герасимович.

Добавим, что для наших экспортно-ориентированных отраслей падение доллара по отношению к гривне крайне невыгодно, так как, на фоне низких мировых цен на их продукцию, в кризисный год они во многом выживают благодаря тому, что дорого продают доллары на внутреннем рынке. Что касается рядовых украинцев, то для них падение доллара тоже нежелательно, ведь многие успели затариться американской валютой по весьма высокому курсу.

Подытоживая, эксперт отметил, что «арабские страны давно говорят о создании альтернативной доллару валюты, это уже давно не новость. Но сам переход по-прежнему остается очень долгосрочной перспективой». При этом он добавил: «Пройдет несколько недель и рынок переработает новости о новой валюте и забудет о них до следующего раза. Когда в начале кризиса банкротились американские банки, поводов для беспокойства о судьбе доллара было значительно больше».

Те, кто хоронят доллар, в душе желают ему здравствовать

И все же, будет ли конец триумфальному шествованию «зеленого»? По мнению кандидата экономических наук Александра Охрименко, отказ от доллара как от основной валюты – фантастика. Он напомнил, что основным потребителем товаров в мире по-прежнему остаются США. «Если основным потребителем товаров станет Европа, тогда мы можем говорить о переходе на евро как на основную мировую валюту. То же самое касается Китая, которому еще очень далеко до роли основного мирового потребителя. При этом никто, в принципе, не хочет становиться основным мировым потребителем, все хотят быть экспортерами и защищать свою экономику. Другими словами, все страны сегодня заинтересованы потреблять товаров меньше, чем продавать собственных», - подчеркивает эксперт.

А.Охрименко выразил недоумение относительно прогнозируемого отказа от доллара. «Особенно странно, когда это делают серьезные финансовые эксперты. Либо они заведомо вводят нас в заблуждение, либо забывают об элементарных основах экономической теории», - отметил эксперт. Он убежден, что в ближайшие 10-20 лет от «зеленого» никто не откажется.

Что касается отсутствия реакции украинского валютного рынка на колебания доллара в мире, то, по мнению А.Охрименко, наш рынок никогда не реагирует на такие внешние факторы. «Специфика нашего товарооборота никакого отношения не имеет к колебаниям рубль/доллар, евро/доллар или доллар/юань. У нас замкнутый бизнес – мы доллары берем в оплату и долларами же рассчитываемся. У нас крайне редкие операции, при которых рассчитываются евро. Пэтому Украина и не реагирует на изменение кросс-курсов», - пояснил эксперт.

Комментируя возможную девальвацию доллара, он отметил, что это приведет в Украине к двойной инфляции. «Так как кроме роста цен в гривне, нам придется поглощать еще и долларовую инфляцию. Кроме того, все внешние платежи Украина осуществляет в долларах, и если мы захотим поменять валюту расчетов, то это приведет к огромным затратам. К тому же, замена одной валюты другой во внешних контрактах - всегда потеря в цене продаваемого товара. Для Украины, как не странно, более выгоден сильный доллар», - отметил А.Охрименко.

Он предположил, что в ближайшее время доллар по отношению к гривне будет относительно стабильным. “8,5 грн. за 1 доллар - тот ориентир, возле которого доллар будет оставаться в ближайшее время. Конечно, если же ВР примет решение о повышении минимальной заработной платы, то такой курс не доживет до Нового года и гривня продолжит падение. Тогда можно будет говорить и о 10 гривнях за 1 доллар. Если этого не произойдет, то, скорее всего, гривня устоит”, - отметил эксперт.

Остаемся при своихКак сообщали СМИ, буквально в тот же день, когда британская газета напечатала свою сенсационную новость, начали поступать официальные сообщения, опровергающие ее. В частности, глава саудовского центрального банка Мухаммад аль-Джассер заявил, что Саудовская Аравия не вела переговоров об отказе от доллара как основной валюты при расчетах за нефть. Свое участие в переговорах отвергла и Россия. То, что промолчал Китай, только лишний раз демонстрирует, чьи уши торчат из разоблачающей статьи в Independent. Еще раз повторимся, Китай обеспокоен тем, что США борются с кризисом с помощью печатного станка, и опасается за свои гигантские долларовые сбережения.

Рядовому украинцу, получающему зарплату в обесценившейся за последний год на 50% гривне, конечно, хотелось бы снова увидеть на обменниках курс доллара 1 к 5, но даже если это и произойдет, легче никому не станет, так как при этом резко подпрыгнут цены в долларах. Сегодня для собственного роста гривни объективных причин нет и вряд ли они скоро появятся, падать тоже вроде уже некуда, конечно, если политики перед выборами не начудят с социалкой или спекулянты не помогут. Так что привыкаем к нынешнему курсу и надеемся, что он останется таким хотя бы до конца года…

Петр Черных (УНИАН)