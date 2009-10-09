Межбанк: доллар продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,3025/8,3285, к 12:00 цены упали до 8,2550/8,2850. К закрытию торгов ценовые уровни повысились – 8,2675/8,2960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2802/0,2817, к 12:00 цены снизились до 0,2785/0,2800. К закрытию цены установились на уровне 0,2790/0,2805. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,5875 (-0,0225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4705/1,4795. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,2305/12,2680, к 12:00 цены ушли вниз – 12,1630/12,1870. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 12,2020/12,2440.