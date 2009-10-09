ФРС планирует не изменять учетную ставку

Базовая учетная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) США, вероятно, будет оставаться на нынешнем рекордно низком уровне.

Как сообщает РБК, об этом заявил председатель ФРС Бен БЕРНАНКЕ.

Он также отметил, что, по всей видимости, такая ситуация продлится еще продолжительное время.

Сейчас учетная ставка находится на уровне 0-0,25%. Она не изменялась с декабря 2008 г.