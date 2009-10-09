Убытки украинских банков составили 17,2 млрд. грн.

Убытки украинских банков по итогам января-сентября 2009 года составили 17,2 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, доходы банков за указанный период составили 108,2 млрд. грн., в том числе процентные доходы – 91,9 млрд. грн., комиссионные – 12,2 млрд. грн.

Расходы банков составили 125,4 млрд. грн., из них процентные расходы – 50,6 млрд. грн., отчисления в резервы – 47,1 млрд. грн., комиссионные расходы – 2,2 млрд. грн.

По состоянию на 1 октября т.г. собственный капитал банков составил 121,6 млрд. грн., или 13,6% пассивов банков. При этом оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 85,8% от капитала; дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, – 0,4%; эмиссионные разницы – 5,2%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков – 14%; результаты прошлых лет – 0,5%; результаты отчетного года, ожидающие утверждения, – 0,1%; результаты текущего года – «минус» 14,2%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании – 8,2%.

Обязательства банков по состоянию на 1 октября 2009 года составили 771,9 млрд. грн.

Средства физических лиц составляют 200,5 млрд. грн., или 26% общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования – 119,2 млрд. грн., или 15,4%.

Срочные средства физических лиц составляют 152 млрд. грн., или 75,8% от общей суммы средств населения, а средства по требованию – 48,6 млрд. грн., или 24,2%.

По состоянию на 1 октября 2009 года активы банков составили 893,5 млрд. грн., общие активы – 987,8 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 77,9%.

По состоянию на 1 октября 2009 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков, в том числе 166 банков (89,7% от общего количества банков, имеющих лицензию) – акционерные общества (из них 103 банка (55,7%) – открытые акционерные общества, 10 банков (5,4%) – закрытые акционерные общества, 52 банка (28,1%) – публичные, 1 банк (0,5%) – частное), 19 банков (10,3%) – общества с ограниченной ответственностью.

В состоянии ликвидации находится 12 банков, из них 9 банков ликвидируются по решениям НБУ, 3 – по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.

Филиальная сеть банков Украины состоит из 1145 действующих филиалов.