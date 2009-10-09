Литвин: теперь судьба бюджета в руках парламента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН напомнил, что теперь судьба бюджета в руках парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам.

В.ЛИТВИН сказал, что поскольку парламент Украины своим решением не возвратил проект закона «О государственном бюджете Украины» на 2010 год» в Кабинет министров Украины, то «это означает, что проект госбюджета становится собственностью Верховной Рады Украины». По его словам, «сегодня карты в руках ВР». Он отметил, что парламент Украины должен работать над проектом бюджета, и поскольку сегодня «неизвестно, кто будет Президентом Украины, поэтому можно избежать попытки сделать такой бюджет, который был бы удобен для власти». По словам В.ЛИТВИНА, парламент имеет все возможности сделать так, чтобы люди увидели, что они не забыты и ничто не забыто».

Председатель ВР сказал, что это должен быть «бюджет не выживания, а бюджет как минимум жизни».