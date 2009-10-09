Результаты целевого аукциона НБУ 9 октября

Національний банк України 9 жовтня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано 684,13 тис. євро 27 банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ , АКІБ "УКРСИББАНК" , ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" , АТ "ОТП Банк" , ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" , ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" , АТ "СВЕДБАНК" (публічне) , ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"АКТИВ-БАНК"м.КИЇВ , "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ , ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ , ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ" , ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ , ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ , ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ , ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ , ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів , ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК , ПАТ "МЕГАБАНК" В М.ХАРКІВ , ВАТ "АРТЕМ-БАНК" У м.КИЄВІ , ТОВ УКБ "КАМБІО" У м.КИЄВІ , ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ , АТ "Банк"ТАВРИКА" , ВАТ "БТА Банк" , ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК" , ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК , ВАТ"СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КБ", м.Луганськ , АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні євро продавались за курсом 11,84 грн. за 1 євро.