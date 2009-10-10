Повысить соцстандарты можно за счет платных въездных виз

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что средства для повышения зарплат и пенсий можно было бы найти за счет введения платы за въездные визы в Украину.

Об этом он заявил в эфире программы «Шустер live» на ТРК “Украина” в пятницу вечером.

А.ЕФРЕМОВ напомнил, что украинцам в большинстве случаев, выезжая за границу, приходится платить определенную сумму за визу в другую страну, в то же время въезд в Украину бесплатный.

По его словам, по подсчетам специалистов нынешнего состава Министерства финансов, введение платы за визы на уровне 35 евро позволит ежегодно иметь прибыль в размере 3,2 млрд. грн. «Это как раз сумма, чтобы повысить людям пенсии и зарплаты», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ также отверг мнение о том, что введение платы за визы может уменьшить количество бизнесменов, заинтересованных вкладывать инвестиции в Украину. «Я не думаю, что 35 евро - это какая-то страшная сумма для таких людей», - сказал он.