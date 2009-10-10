Обама нашел, куда применить Нобелевскую премию

Президент США Барак Обама пожертвует денежную премию в размере 10 млн. шведских крон (1,4 млн. долл.), которую получают все нобелевские лауреаты, на благотворительные цели, сообщил пресс-секретарь президента США Роберт Гиббс.

По его словам, Б.Обама, скорее всего, передаст денежные средства сразу нескольким благотворительным организациям, но президент пока не решил, каким, сообщает AP.

Накануне в норвежской столице Осло Нобелевский комитет объявил о решении присудить Премию мира 44-му президенту США за "чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями". В комментарии к своему решению представители комитета отметили усилия Б.Обамы в стремлении к миру без ядерного оружия, а также его вовлеченность в проблему борьбы с глобальным потеплением и стремление включить в решение мировых проблем большее количество стран и мнений.

Б.Обама заявил, что весьма удивлен подобным решением, и при этом вовсе не уверен, что сделал достаточно для того, чтобы заслужить Премию мира. По мнению президента США, присуждение премии именно ему - это не его личная заслуга, а просто признание задач и целей, которые он поставил перед США и миром.