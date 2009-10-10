Почему финансирование ВР уменьшится, а Президента и Кабмина нет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не понимает, почему проектом государственного бюджета на 2010 год предусмотрено сокращение только финансирования Верховной Рады, при этом правительства и Президента это не коснется.

Об этом он заявил в эфире программы «Шустер live» на ТРК “Украина” в пятницу вечером.

В.ЛИТВИН отметил, что, напротив, в следующем году финансирование на содержание Президента и правительства увеличится. В частности, для Президента - на 26%, для правительства - на 13%, при этом сокращение финансирования парламента предусмотрено на 40%.

«Но почему не урезали всех? Почему? А потому, что все под себя делаем, а не для людей», - сказал он.

По словам председателя ВР, если бы состоялось сокращение финансирования всех ветвей власти, то удалось бы сэкономить 1 млрд. грн., которые можно было бы направить на повышение зарплат и пенсий.