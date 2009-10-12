РФ отказала Украине в кредите по политическим соображениям

Россия отказала Украине в кредите в размере 5 млрд. долл. по политическим соображениям.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений ГОНТМАХЕР.

«Мне кажется, нет никаких объективных причин отказа РФ предоставить кредит Украине - это чистая политика. Продолжается игра вокруг украинских президентских выборов», - сказал Е.ГОНТМАХЕР.

«Россия пообещала кредит Болгарии и Сербии, чем Украина хуже, только тем, что там идет сложная политическая игра вокруг того, кто станет следующим Президентом Украины и на каких условиях он будет дружить или не дружить с Россией», - добавил он.

По его словам, в этом вопросе нет экономической подоплеки.

В тоже время эксперт отметил, что 5 млрд. долл. в кризисное время для России не маленькая сумма.

«Для России это не малая сумма. Это примерно 150 млрд. руб. Мы пожалели 20 млрд. руб. на перепись населения, мотивируя отсутствием денег», - отметил он. По его словам, многие страны, например США, выдают кредиты другим странам, несмотря на дефицит бюджета.

Е.ГОНТМАХЕР подчеркнул, что речь идет о кредите, а не о гранте.

«Я уверен, что Украина надежный должник, и она эти деньги отдала бы. Если не деньгами, то собственностью, например ГТС, чего давно хочет Россия. Давать кредиты – это выгодно», - уверен он.

«Если надежный должник – он отдаст с процентами. В этом смысле Беларусь должник очень не надежный в отличие от Украины потому, что Минск проводит допотопную советскую экономическую политику и их экономический потенциал крайне низкий. Украина, хоть и с некоторыми перегибами, проводит рыночную политику», - добавил он.

Е.ГОНТМАХЕР не исключает, что вопрос о выделении кредита Украине может снова стать актуальным в зависимости от того, кто станет Президентом Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 октября министр финансов РФ Алексей КУДРИН заявил, что Россия не предоставит Украине запрашиваемый ею кредит на 5 млрд. долл., а также не даст Беларуси последний транш в 500 млн. долл. из кредита в 2 млрд. дол.

«Мы внимательно наблюдаем за выполнением программы МВФ (по кредитованию Украины). Мы, как члены МВФ, поддерживаем выделение фондом кредита Украине, но на двусторонней основе мы не планируем (давать кредит)», - заявил глава российского Минфина.

Как сообщалось, Украина в начале текущего года обращалась к России за кредитом на закупку газа для закачки в подземные хранилища.

Украина сотрудничает с МВФ по одобренной в ноябре 2008 года двухлетней программе на общую сумму 16,43 млрд. долл. для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса. Киев уже получил от фонда три транша. Кредит МВФ предоставлен на 15 лет под 4% годовых.