Литвин: Рада должна готовить к рассмотрению госбюджет-2010

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент должен готовить к рассмотрению в первом чтении проект Госбюджета на 2010 год, поскольку документ не возвращен правительству на доработку.

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер в воскресенье.

«Если Верховная Рада Украины не возвращает проект бюджета в Кабинет министров, это значит, что он становится собственностью Верховной Рады Украины», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, «нужно сосредоточить все усилия, чтобы подготовить документ не тот, который будет нужен Кабинету министров, Президенту, Верховной Раде, а тот, который нужный всей стране».

«Чтобы это был бюджет не выживания, чтобы это был бюджет как минимум жизни», - сказал руководитель парламента.