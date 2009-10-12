В РФ на открытии торгов доллар сниизился на 3 копейки

Доллар потерял на открытии валютных торгов в понедельник на 3 копейки, курс составил 29,58 рубля, евро снизился на 10 копеек - до 43,55 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ММВБ. Первые сделки по доллару расчетами "завтра"прошли в понедельник на уровне 29,58 рубля против 29,61 рубля на закрытии в пятницу. Первые сделки по евро - на отметке 43,55 рубля, (43,65 рубля на предыдущем закрытии).