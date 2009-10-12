Украину посетит миссия МВФ

С 12 по 24 октября в Киеве с визитом будет находиться миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Об сообщила УНИАН пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в ходе запланированных в рамках визита встреч будут обсуждаться вопросы экономической и финансовой ситуации в Украине. Эксперты МФВ оценят выполнение показателей критериев эффективности программы «Стенд-бай», согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля 2009 г., подписанному между Украиной и МВФ.

Как сообшалось, МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.