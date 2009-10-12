Великобритания обошла США как ведущий мировой финцентр

Великобритания обошла США в качестве ведущего мирового финансового центра вследствие кризиса, нанесшего мощный удар по стабильности банковской системы развитых стран. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на исследование Всемирного экономического форума /World Economic Forum - WEF/, передает ИТАР-ТАСС.

По данным экспертов WEF, развитые государства по-прежнему возглавляют подобный /банковский/ финансовый рейтинг, однако в минувшие 12 месяцев разрыв между ними и развивающимися странами в этой сфере решительно уменьшился. Если главной проблемой богатых в минувшем году стала финансовая нестабильность, то у развивающихся таким злом был и остается далеко недостаточный доступ к рынкам капитала и банковским услугам.

"Складывается своеобразная ситуация, - заявил Нуриел Рубини, соавтор исследования, подготовленного глобальным мониторингом WEF. - Страны с более жестким регулированием финансовой системы более стабильны в данной области, однако доступ к кредитам у них гораздо хуже".