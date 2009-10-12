Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) сохранил учетную ставку на уровне 1%. В апреле 2009 году ЕЦБ понизил ставу с 1,5% до 1,25%, а в мае этого год - с 1,25% до 1%.

Несмотря на первые положительные результаты работы экономики Европы, ЕЦБ опасается, что экономика ЕС очень слаба, чтобы работать по рыночным ставкам. Низкие ставки - во многом стимул для бизнеса больше вкладывать на перспективу.