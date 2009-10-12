Потребительские цены в Германии упали на 0,5%

В сентябре 2009 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского Союза, упали на 0,5%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Население Германии продолжает экономить. Реальные доходы немцев упали в этом году достаточно существенно, в этой ситуации экономия является одним из главных черт потребительского рынка страны. Но это и проблема рынка, так как она во многом сдерживает восстановление экономики Германии в целом.