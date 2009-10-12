Дефицит баланса внешней торговли США снизился на 3,6%
11:07, 12 октября 2009Финансы
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Дефицит баланса внешней торговли США в августе 2009 года неожиданно сократился на 3,6% относительно предыдущего месяца. По итогам августа отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло 30,7 млрд долл. В июле этот показатель был 31,9 млрд долл.
Экономике США в данном случае помог «дешевый доллар». Эффект начинает действовать. Как результат, увеличивается объем американского экспорта, в то время как импорт продолжает падение.
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