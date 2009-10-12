На межбанке доллар и евро падают

На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись падением котировок – 8,2720/8,3080 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2786/0,2806 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,1330/12,1915 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Колумба, в связи с этим торги по доллару возможны только валютированием ТОМ.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают снижаться – 1,4687/1,4689 долл./евро (пятница, 9 октября, - 1,4732/1,4734 долл./евро).

В пятницу, 9 октября, Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,84 грн./евро.