Эксперт: доллар до конца года вряд ли опустится ниже 7,5 грн.

Маловероятно, что до конца текущего года доллар опустится ниже 7,5 грн.

Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

Вместе с тем, добавил он, украинская экономика вряд ли сможет выдержать и валютный уровень свыше 9,5-10 грн./долл., Большинство заемщиков просто не смогут обслуживать свои валютные кредиты, если курс уйдет на уровень 9,5 грн./долл. или выше.

Как прогнозирует О.МОРКВА, наиболее реалистичный сценарий после прошедшей в начале сентября пассивной девальвации гривни до уровня 9 грн./долл. будет следующим. Произойдет активизация валютных интервенций НБУ, и вплоть до очередного транша МВФ Нацбанк будет проводить более активную регуляторную и интервенционную политику, чтобы удерживать курсовой диапазон в пределах 8,5-9,5 грн./долл. или даже чуть ниже - на уровне 8,0-9,0 грн./долл. Если четвертый транш от МВФ Украина получит вовремя, то, вероятнее всего, до конца года гривня стабилизируется на уровне 8,5 грн./долл. («плюс»/«минус» 20-30 копеек).

Однако, по мнению гендиректора «ИНЭКО-ИНВЕСТ», если МВФ проявит характер и будет настаивать на реализации правительством Украины большинства договоренностей, предусмотренных Меморандумом взаимодействия еще в текущем году (в частности, подорожание газа для населения на 20%), а Кабмин откажется проводить социально-бюджетную реформу до выборов, тогда гривня продолжит девальвировать. При этом ее уценка будет зависеть не только от текущего состояния платежного баланса, но и успешности реализуемых к окончанию года антикризисных и антиинфляционных шагов правительства, а также девальвационных ожиданий населения и хозяйствующих субъектов.

О.МОРКВА также считает, что если кредитный транш от МВФ не поступит до конца текущего года, то гривня под давлением объективных и субъективных причин действительно может подешеветь до двузначных чисел. Однако до такого положения дел финансовую ситуацию постараются не доводить ни украинские власти, ни МВФ, и гривня до конца года вряд ли превысит рубеж 10 грн./долл.