Медведев: Мировая экономика выходит из рецессии

Рецессия в мировой экономике заканчивается, заявил президент РФ Дмитрий Медведев, выступая на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. "Сейчас все мы занимаемся этой большой проблемой устранения последствия глобального финансового кризиса и благодаря совместным и согласованным действиям и наших государств, и международного сообщества в целом достигнуты неплохие результаты, обнадеживающие - мировая экономика начинает выходить из рецессии", - сказал Медведев.

Он отметил, что на саммите "большой двадцатки" в Питтсбурге, который прошел в сентябре, руководители 20 стран договорились запустить механизм мониторинга мировой и национальных экономик, обеспечить устойчивость кредитных рынков. "Будем надеяться, что все эти меры приведут к положительному результату", - сказал глава российского государства.

По его мнению, мировая политика сейчас "находится в очень серьезном состоянии своего развития, переживает рубежный период". "Как показала последняя сессия Генассамблеи ООН, очевидной для большинства государств стала необходимость формирования новой и более справедливой системы международных отношений, оздоровления обстановки в мире, достижения высокого уровня глобального партнерства", - считает Медведев.

"Большинство государств разделяет сегодня тезис о необходимости солидарной ответственности, нахождения солидарных ответов на общие для всех вызовы, причем не только в сфере экономики, но и в сфере безопасности, включая урегулирование региональных конфликтов, решение проблем дефицита продовольствия и климатических изменений", - отметил президент.