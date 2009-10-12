Правительство Британии продаст госактивы на 16 млрд. фунтов

Правительство Великобритании в ближайшие два года выставит на продажу ряд государственных активов на общую сумму в 16 миллиардов фунтов стерлингов для пополнения госбюджета, объявил в понедельник премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы планируем продать эти активы для решения наших долговых проблем, и активы на сумму в 16 миллиардов будут проданы в течение ближайших двух лет. Мы составили список госсобственности, которая будет выставлена на рынок", - сказал британский премьер. В числе объектов, которые будут представлены инвесторам - государственные доли в букмекерской конторе Tote, Дартфордской переправе через Темзу к востоку от Лондона, кредитные обязательства по студенческим кредитам, а также скоростная железная дорога между Лондоном и Евротуннелем (Channel Tunnel rail link) и 33-процентный пакет в европейском консорциуме по обогащению урана Urenco. Браун заверил, что продажа доли в Urenco будет осуществлена при соблюдении всех необходимых процедур по обеспечению безопасности. Кроме того, инвесторам будет предложен ряд объектов государственной недвижимости. Вырученные от продажи активов средства планируется пустить на инвестиционные проекты и покрытие внутреннего государственного долга. По итогам 2009-10 финансового года дефицит британского бюджета ожидается на уровне 175 миллиардов фунтов стерлингов, а объем накопленного внутреннего госдолга уже превысил 800 миллиардов фунтов.