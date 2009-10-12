Рубль продолжает укрепляться

Рубль продолжил укрепление прошлой недели в начале торгов в понедельник, достигнув нового предполагаемого уровня котировки спроса Банка России в районе 35,85 рубля, сообщает Рейтер со ссылкой на дилеров.

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) начали торги на ММВБ в понедельник на отметке 35,86 рубля, что примерно на 5 копеек выше закрытия прошлой пятницы, после чего стабилизировались в районе 35,85 рубля, где ЦБР, по словам дилеров, покупает валюту.

В прошлую пятницу дилеры отмечали присутствие спроса на валюту со стороны регулятора на рынке в районе 35,90 рубля, и участники рынка могли продать ему порядка $0,5-0,7 миллиарда, после чего ЦБ, возможно, сдвинул свой бид на пять копеек.

Однако закрытие части коротких позиций по доллару перед длинными выходными и в рамках фиксации прибыли в пятницу не позволили рынку проверить новый уровень котировки спроса ЦБ.

По словам дилера крупного иностранного банка, ЦБ уже в пятницу купил нужный объем ($700 миллионов), чтобы сдвинуть бид до 35,85 рубля к корзине.

Дарья Душутина из Номос-Банка также полагает, что регулятор сегодня покупает валюту на этом уровне.

Банк России не комментирует предположения дилеров.

Поддержку национальной валюте в понедельник оказывает внешний фон - цены на нефть поднялись выше $70,5 за баррель.

"Если глобальный фон будет оставаться положительным, то тренд один - продавать доллар", - сказал дилер иностранного банка.

Сегодня активность торгов на ММВБ и на российском фондовом рынке будет ниже обычной, считает Душутина из Номос-Банка.

В понедельник ММВБ не проводит сделки с долларом расчетами "сегодня" в связи с выходным днем в США, где сегодня празднуется День Колумба.