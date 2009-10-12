Золото дорожает за счет нефти и повышения спроса

Золото дорожает благодаря росту цен на нефть и улучшению спроса на ювелирные изделия и преодолевая повышение курса доллара. сообщает Рейтер.

В 14.05 МСК золото подорожало до $1.054,40 за унцию с $1.048,25 при закрытии торгов в пятницу. На прошлой неделе цена установила абсолютный рекорд в $1.061,20 за унцию. Декабрьские фьючерсы в Нью-Йорке прибавили $7,40 до $1.056 за унцию.

Доллар растет, так как рынок полагает, что процентные ставки в США могут быть повышены раньше ожидаемого. Обычно укрепление доллара сопровождается снижением цены золота.

"Укрепление доллара оказывает давление на золото, поэтому возможна краткосрочная коррекция, а затем рост до новых высот", - предсказал трейдер Heraeus Александр Цумпфе.

"Благотворное влияние оказывает цена нефти, которая стабилизировалась выше $70 за баррель, и рост физического спроса в ювелирной отрасли".

В этом году спрос на ювелирные изделия ослаблен высокой ценой золота, но он несколько оживился накануне череды национальных праздников в Индии - крупнейшем в мире рынке золота.

Рост нефти способствует подорожанию золота, потому что инвесторы считают его страховкой от инфляции.