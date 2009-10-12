Выплата компенсаций по вкладам "Сбербанка" затянется на 400 лет

Компенсации по обесценившимся советским вкладам в случае возобновления их выдачи в 2010 году могут получить всего около 4% граждан Украины, при этих темпах возвращения сбережений для полного расчета государству по своим обязательствами необходимо будет более 400 лет - к такому выводу пришли аналитики секретариата президента, проанализировав заложенные в бюджете-2010 средства на эти цели, сообщает в понедельник пресс-служба президента.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко ранее пообещала, что все граждане Украины, которые еще не получили компенсации по обесценившимся советским вкладам, получат их после окончания кризиса в стране. "Из общей численности вкладчиков, которые не получили до этого времени компенсацию, но внесенные в реестр вкладчиков, в 2010 году компенсацию смогут получить лишь около 4%. При предусмотренных на 2010 год темпах возвращения сбережений для полного расчета государству по своим обязательствами необходимо будет более 400 лет", говорится в сообщении пресс-службы.

Число вкладчиков, которые еще должны получить средства, составляет более 6 миллионов. На 2010 год в бюджете на возвращение вкладов предусмотрена сумма в 250 миллионов гривен (более 30 миллионов долларов). З

адолженность государства перед вкладчиками составляет более 100 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов). В 2008 году в качестве компенсации по обесцененным советским вкладам (в Сбербанке СССР) было выплачено 6,4 миллиарда гривен (в 2008 году курс гривны составлял от 4,8 гривен за доллар до почти 10 гривен за доллар осенью, падение гривны произошло после начала финансового кризиса), люди получали по 1 тысяче гривен на руки.