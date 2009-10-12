Сбережения поляков составили 250 млрд. долларов

Сбережения граждан Польши на начало июля 2009 года составили около 250 млрд. долларов (по курсу 2,9 злотых за доллар), что почти равнозначно половине ВВП страны в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует рапорт “Общественный анализ 2009”, подготовленный государственным комитетом статистики страны.

По данным исследования, в 38-ми миллионной Польше каждая третья семья довольна своим материальным положением и имеет в среднем сбережения, равные трем месячным зарплатам (средняя зарплата в стране – около 1 тыс. долл.).

В тоже время, около трети поляков испытывают материальные трудности, что, по мнению авторов рапорта, достаточно хороший показатель с учетом того, что в начале 90-х годов в стране было 75% таких семей.

Сбережения поляков, половина из которых размещена на депозитах в банках, во втором квартале текущего года, по сравнению с первым, увеличились на почти 6%, что эксперты объясняют ростом рынков акций, в которых также берегут свои средства поляки.

По данным рапорта, в акциях, госбумагах, инвестиционных и пенсионных фондах, поляки держат более 40 млрд. долларов.

Эксперты также отмечают, что увеличению сбережений поляков существенно способствуют средства, пересылаемые в страну работающими за границей польскими гражданами (за границей работает около 2 млн. поляков – УНИАН).