Финансирование подготовки к Евро-2012: эмиссия или долги?

В государственном бюджете нет денег на финансирования программы подготовки Украины к проведению Евро-2012. В связи с этим перед правительством возникла дилемма: либо финансировать расходы за счет эмиссии, либо и дальше привлекать долговые ресурсы. Оба механизма содержат в себе серьезные риски, однако альтернативой им может быть только сворачивание работ по подготовке к чемпионату.

На прошлой неделе Верховная Рада приняла Постановление №4735-1П «Об обеспечении выполнения конституционной процедуры вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 г.» и некоторые другие законы Украины» от 21 августа 2009 г. №1608-VI». Данным нормативно-правовым документом парламент «предложил» Президенту наконец-то подписать документ, а в случае отказа, обязал «оформить» его председателя парламента.

В ответ Виктор Ющенко заявил, что не подпишет закон, и предложил парламенту, в соответствии с Конституцией, повторно рассмотреть документ с поданными им предложениями, поскольку во время рассмотрения 21 августа т.г. он претерпел определенные изменения.

Между тем, председатель ВР Владмир Литвин заявил, что 13 октября подпишет закон.

Напомним, данным законопроектом Верховная Рада обязала НБУ помимо прибыли (позитивной разницы между доходами и расходами) за 2008 год в размере 4,008 млрд. грн., которые были перечислены в бюджет еще в І квартале, внести в текущем году не менее 9,8 млрд. грн. Указанные поступления предлагалось направить на обеспечение подготовки проведения в Украине Евро-2012, выделив их отдельной бюджетной программой.

Много или мало просят у Нацбанка...

Основания для того, чтобы требовать именно такую сумму, у правительства есть. «Благодаря» финансово-экономическому кризису портфель регулятора пополнился дополнительными активами. Во-первых, с августа 2008 по август 2009 года Нацбанком было предоставлено банкам около 175 млрд. грн. кредитов для поддержания их ликвидности на срок от 119 до 365 дней по ставке на уровне 12-18 % годовых. Во-вторых, Министерство финансов ежеквартально проплачивает Национальному банку проценты по облигациям внутреннего государственного займа (процентная ставка составляет 17,5-20%). В-третьих, законом о государственном бюджете на 2009 год с целью оздоровления банковского сектора Минфин дополнительно выпустил ОВГЗ, которые Нацбанк сразу же выкупил. По этим бумагам правительство также выплачивает проценты.

Закономерно, что данный документ не нашел поддержки со стороны Виктора Ющенко, который еще будучи главой НБУ придерживался крайне жесткой монетарной политики. 3 августа он его ветировал, однако парламент 21 августа 384-мя голосами преодолел «табу». Несмотря на то, что Конституция обязывает Президента подписать закон, 4 сентября В.Ющенко во второй раз вернул со своими предложениями документ для повторного рассмотрения парламентом.

Регулятор оплатит, а что потом...

Аналитическая оценка последствий вступления в силу этого закона весьма неоднозначна. Вызывает опасение эффективность и целесообразность реализации отдельных положений.

Во-первых, взнос НБУ прибыли за текущий год является авансовым финансированием расходов госбюджета. Согласно статье 5 Закона Украины «О Национальном банке Украины», НБУ и его учреждения (кроме хозрасчетных, которые облагаются налогами в общем порядке) по итогам года в случае превышения сметных доходов над сметными расходами вносят в госбюджет следующего за отчетным годом положительную разницу. Попытки правительства юридически закрепить практику авансовых платежей, которая и так де-факто существует, является безответственным шагом по отношению к будущим поколениям. Таким образом Кабмин опустошает казну на годы вперед.

Во-вторых, Законом №1608-VI из текста Закона Украины «О Национальном банке Украины» исключается норма, согласно которой из объема средств, которые НБУ по итогам года перечисляет в госбюджет, 25%, но не менее 1 млрд. гривень, ежегодно направляются на пополнение средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц, капитализацию банков и Государственного ипотечного учреждения. Подобными мерами правительство сужает свои возможности по стабилизации финансового сектора и рынка недвижимости.

В-третьих, существуют расхождения относительно правильности расчетов правительства касательно требуемой суммы. Ведь за последнее время выросли не только объемы операций рефинансирования, но и объемы операций мобилизации денег. К примеру, за 9 месяцев этого года регулятор выдал рефинансирование на сумму 59,56 млрд. грн., а «выжал» с банковской системы 72,37 млрд. грн. К слову, правительству стоило бы поинтересоваться, в чем заключается эффект такой политики.

Сам же НБУ прогнозирует, что позитивная разница между доходами и расходами в этом году составит только 672 млн. грн. Цифра весьма скромная, поскольку, если учитывать, что средневзвешенная процентная ставка по мобилизационным операциям в январе–сентябри 2009 г. составляла 6,8%, а средневзвешенная процентная ставка операций по рефинансированию за этот период – 16,9%, то только от операций регулирования ликвидности НБУ должен был бы получить 5 млрд. грн. Еще 6 млрд. грн. он получил от уплаты процентов по гособлигациям.

У каждого свой вариант...

Пессимистические ожидания относительно своей прибыли чиновники Нацбанка объясняют тем, что деньги пошли на формирование резервов под долги по правительственным обязательствам. Сумма составляет 1,1 млрд. долл., это долги 1993-1996 годов, под которые необходимо сформировать 60% резервов, до оформления их в ценные бумаги. Так же НБУ проводит формирование резервов под пролонгированные кредиты банков, сумма которых 4,7 млрд. грн. К слову, в следующем году разница между доходами и расходами, по прогнозам НБУ, составит 4 млрд. грн., тогда как правительство заложило в бюджет на 2010 г. 10,5 млрд. грн.

Из-за того, что денег нет, НБУ отказывается перечислять взнос в бюджет. Если же закон №1608-VI вступит в силу, то, по сути, будет означать эмиссию денег. Однако, учитывая, что Президент вопреки постановлению №4735-1П спустя неделю так и не подписал его, позиция Нацбанка обладает определенной поддержкой.

Вместо предложенного правительством механизма, В.Ющенко выдвинул свое предложение по финансированию мероприятий Евро-2012. По его мнению, проблему можно решить за счет банков, имеющих свободную ликвидность. Иными словами, В.Ющенко предлагает и дальше занимать деньги. В контексте его перманентной критики долговой политики Кабмина такое предложение главы государства выглядит весьма странным.

С теоретической точки зрения, Президент абсолютно прав, поскольку долговое финансирование дефицита бюджета содержит меньше рисков для макроэкономической стабильности, чем эмиссия неподкрепленной товарным предложением денежной массы, однако в действительности найти свободную ликвидность в банках сейчас крайне тяжело. Жесткая позиция Президента в этом вопросе может только осложнить ситуацию. Не имея альтернативы, Кабмин вынужден будет принять предложение В.Ющенко. Между тем, в конце недели правительство сообщило о том, что согласовало с НБУ отдельный механизм получения финансовых ресурсов путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Однако, при этом скромно добавлялось, что Нацбанк должен будет помочь банкам, участвующим в скупке гособлигаций, путем предоставления рефинансирования, что по сути является той же эмиссией.

Такой механизм финансирования подготовки к Евро-2012 оказался комбинацией негативных последствий предложений КМУ и Президента. Природа ресурсов сохраняется эмиссионной, при этом пассивы правительства продолжают увеличиваться. В этом контексте раз уж у правительства нет иного выхода, то предпочтительным кажется использование одного из вариантов: либо эмиссия, либо увеличение долговой нагрузки…

Алексей Молдован,

Центр антикризисных исследований (для УНИАН)