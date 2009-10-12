Литвин завтра подпишет изменения к бюджету-2009

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обещает завтра подписать закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2009 год, которым предусмотрен механизм финансирования подготовки страны к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Черниговскую область.

«Завтра данный документ будет подписан», - сказал В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН заметил, что Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на данный закон, но глава государства снова ветировал этот документ, найдя «какие-то зацепки», и таким образом переложил ответственность на голову парламента.

«Я уважаю Конституцию и выполняю конституционные предписания, и я в таком случае законы подписываю», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он напомнил, что ВР на минувшей неделе приняла постановление относительно данного закона и рекомендовала Президенту подписать его. Если глава государства отказывается это делать, то на четвертый день закон должен подписать председатель парламента.

«Я выполню решение Верховной Рады», - отметил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на закон “О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины”.

Закон устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины в текущем году на общую сумму не менее 9,8 млрд. грн.

Данные поступления предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

4 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил в парламент со своими предложениями закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».

6 октября Верховная Рада приняла постановление, пунктом первым которого Президенту предложено обеспечить выполнение конституционной процедуры вступления в силу закона «О внесении изменений в Закон «О Госбюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины», безотлагательно обнародовав текст данного документа за подписью главы государства.

Сегодня, 12 октября, В.ЮЩЕНКО заявил, что не подпишет закон о внесении изменений в госбюджет на 2009 год, и предложил парламенту, в соответствии с Конституцией, повторно рассмотреть закон вместе с поданными им предложениями.