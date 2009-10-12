Глава миссии МВФ прибудет в Украину послезавтра

Первые два дня миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать на уровне экспертов.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины.

«Первые два дня миссия МВФ будет работать на уровне экспертов, а руководитель миссии Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ прибудет в Украину послезавтра», – сообщил представитель Нацбанка.

Согласно сообщению, в ходе запланированных в рамках визита встреч будут обсуждаться вопросы экономической и финансовой ситуации в Украине. Эксперты МВФ оценят выполнение показателей критериев эффективности программы stand-by согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля 2009 года, подписанному между Украиной и МВФ.

Напомним, миссия МВФ будет находиться в Киеве с 12 по 24 октября т.г.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.