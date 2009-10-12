Данилишин обсудит с МВФ вопрос очередного транша

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в ходе рабочей поездки в Вашингтон на текущей неделе обсудит с директором-распорядителем Международного валютного фонда Джоном ЛИПСКИ вопрос о выделении Украине очередного транша кредита «Стенд-бай».

Об этом Б.ДАНИЛИШИН сообщил в интервью «Главреду».

«Мы будем обсуждать целый ряд аспектов по этому вопросу в Вашингтоне во время встреч с руководством МВФ. Убежден, что как раз по результатам этих встреч мы сможем сформировать пакет, который будет обсуждаться во время очередного визита миссии МВФ в Украину» - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Говоря о выполнении Украиной обязательств согласно Меморандуму о сотрудничестве с МВФ, Б.ДАНИЛИШИН отметил, что в большей степени правительство их выполнило.

«Я думаю, что по десятибалльной шкале этот показатель на уровне восьми», - отметил министр экономики.

Объясняя причину того, что до сих пор не принято решение о повышении тарифов на газ для населения, что является одним из условий для продолжения выделения средств МВФ, Б.ДАНИЛИШИН отметил, что этот вопрос находится не в компетенции правительства.

«Ценовую политику определяет регулятор (НКРЭ), а не правительство. Вы знаете, что было соответствующее решение суда, которое отменило соответствующее повышение», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Кроме того, он высказал мнение, что на сегодняшний день, учитывая финансовое состояние населения, повышение тарифов нецелесообразно, поскольку может привести лишь к сокращению объемов платежей. «Я считаю, что населению необходимо платить за газ по текущим ценам, а не загонять людей в соответствующие долговые обязательства и создавать условия, когда люди за газ не будут платить вообще», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ). Первые два дня миссия будет работать на уровне экспертов, а руководитель миссии Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ планирует прибыть в Украину в среду, 14 октября.

Миссия МВФ будет находиться в Киеве с 12 по 24 октября т.г.

Визит Б.ДАНИЛИШИНА в США как руководителя украинской делегации начинается 13 октября. В ходе поездки украинская делегация, в состав которой кроме представителей центральных органов исполнительной власти примет участие ряд представителей деловых кругов, примет участие во втором заседании Украинско-американского совета по вопросам торговли и инвестиций. В рамках заседания пройдет первый ежегодный международный экономический форум по экономическому развитию Украины, где будут присутствовать представители более трехсот компаний США и представителей крупных украинских компаний.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планирует предоставить Украине до конца 2009 года.