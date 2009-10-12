Эксперт: Ющенко ограничивает возможности Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО продолжает придерживаться линии по ограничению возможностей правительства в финансировании бюджетного дефицита.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в условиях напряженной бюджетной обстановки в 2009 году Кабинет Министров может использовать притоки средств в государственные компании для покрытия текущих бюджетных расходов. Как отметил А.БЛИНОВ, Президент заявил, что при выдаче этих гарантий правительство нарушило закон о государственном бюджете на 2009 год, который позволяет правительству предоставлять новых гарантий в текущем году только на 37 млрд. грн. По расчетам В.ЮЩЕНКО, к началу августа правительство уже выдало госгарантий на 35,5 млрд. грн., напомнил экономист.

Как полагает А.БЛИНОВ, «на сегодняшний день не очевидно, кто выйдет победителем из этой борьбы». Правительство может издать новые постановления аналогичного содержания, пытаясь обойти президентские возражения, прогнозирует экономист. Кабмин может также попытаться отстоять свою позицию, ссылаясь на то, что гарантированный государством долг увеличился лишь на 16,4 млрд. грн., поскольку в течение года были существенные погашения, добавил А.БЛИНОВ.

По мнению экономиста, главным последствием данной проблемы является еще один удар по имиджу Украины как надежного партнера, поскольку правительство уже провело переговоры по данным кредитам с зарубежными банками. «Однако вопрос бюджетной дисциплины в условиях предвыборной лихорадки не менее важен», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 9 октября 2009 года остановил действие пяти постановлений Кабинета министров, касающихся привлечения государственными предприятиями иностранных кредитов, и обратился в КС с просьбой рассмотреть вопрос о конституционности вышеупомянутых постановлений правительства. В этот же день представление Президента поступило в Конституционный Суд.

Речь идет о постановлениях Кабмина «О привлечении государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрмедснаб» в 2009 году иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта для обеспечения лечебно-профилактических учреждений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию» от 5 августа 2009 года № 819, «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 августа 2009 г. №819» от 9 сентября 2009 года №993, «О привлечении Национальной акционерной компанией «Украгролизинг» в 2009 году иностранного кредита под государственную гарантию для реализации инвестиционного проекта внедрения ресурсосохранных технологий с закупкой технических средств для заготовки молока и его хранения» от 9 сентября 2009 года №1012, «О привлечении в 2009 году государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрвакцина» иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта, касающегося проектирования и строительства лечебно-профилактических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий и оснащения их медицинским и другим оборудованием, обеспечение лечебно-профилактических учреждений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию» от 16 сентября 2009 года №1025, «Вопрос реализации инвестиционного проекта, касающегося обеспечения лечебно-профилактических учреждений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию» от 23 сентября 2009 года №1017.