ПИБ утвердил результаты допэмиссии

Собрание акционеров "Проминвестбанка" 12 октября утвердило результаты допэмиссии на 4 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

«Собранием были утверждены результаты закрытого (частного) размещения акций и отчет о результатах размещения акций, внесены соответствующие изменения в устав банка, связанные с увеличением размера уставного капитала», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября акционеры «Проминвестбанка» приняли решение об увеличении уставного капитала на 4 млрд. грн. – до 5,3 млрд. грн. Размещение было закрытым (частным) и проходило в два этапа: с 18 по 28 сентября и с 28 по 30 сентября 2009 года.

В результате увеличения уставного капитала доля «Внешэкономбанка» будет составлять 93,84%, ООО «Сигнус» (дочерняя компания SLAV AG) – 3,63%, семьи Матвиенко – 1,28%, остальных акционеров – 1,25%.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк («Проминвестбанк») создан в 1992 году.

На 1 июля 2009 года активы банка составили 27,866 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,718 млрд. грн., обязательства – 24,598 млрд. грн., уставный капитал – 1 млрд. 300,175 тыс. грн., собственный капитал – 3,268 млрд. грн.

Убыток банка по итогам первого полугодия т.г. составил 375,211 млн. грн., тогда как в январе-июне 2008 года банк получил прибыль в размере 360,046 млн. грн.

Крупнейшими акционерами банка являются государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) – 75% акций и ООО «Сигнус» (дочерняя компания SLAV AG) – 12,37% акций, а также семья МАТВИЕНКО – около 5% и другие акционеры – 5%.