Межбанк: доллар подрос незначительно

На межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 8,2720/8,3080 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,2850/8,3075 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,2770/8,3025 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Колумба, в связи с этим торги по доллару проходили со сниженной активностью, а сделки были возможны в основном валютированием ТОМ.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2786/0,2806 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2793/0,2810 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2790/0,2804 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился и составил 29,5299 рублей за доллар (-0,0751).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4687/1,4689 долл./евро, а к 15:10 выросли – 1,4764/1,4766 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1330/12,1915 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1765/12,2205 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 12,2035/12,2390 грн./евро.