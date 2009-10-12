"Надра Банк" обнародовал списки дожников по кредитам

"Надра Банк" на своем сайте обнародовал списки физических и юридических лиц, а также предпринимателей, которые имеют просроченную задолженность по кредитам.

«На протяжении пяти дней банк планирует провести переговоры с недобросовестными заемщиками – физическими лицами, общая задолженность которых составляет 1,5 млрд. гривен, представителями малого и среднего бизнеса, сумма задолженности которых составляет 658 млн. гривен, и клиентами корпоративного бизнеса, задолженность которых составляет 6,4 млрд. гривен», - говорится в сообщении.

Списки должников представлены на сайте банка. http://www.nadrabank.ua/rus/changesinservice/120.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 26,292 млрд. грн., обязательства – 25,495 млрд. грн., собственный капитал – 797,574 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,04 млрд.грн.

Крупнейшими акционерами «Надра Банка» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В «Надра Банке» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация. Временный администратор – Валентина ЖУКОВСКАЯ.