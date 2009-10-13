Курс иены снизился по отношению к евро

Курс японской иены по отношению к единой европейской валюте торгуется на отметке двухнедельного минимума вследствие того, что оптимизм относительно восстановления мировой экономики ограничивает спрос на более безопасные виды валют, сообщает k2kapital..

Иена демонстрирует негативную динамику по отношению к 12 из 16 наиболее торгуемых валют после того, как азиатские фондовые рынки продолжили ралли на фоне спекуляций относительно того, что состояние корпоративных финансов улучшается.

Доллар торгуется на уровне $1,4773 за евро против $1,4772 за евро в предыдущую торговую сессию на торгах в Нью-Йорке. К иене американский доллар торгуется на уровне 89,84 иены/$ против 89,82 иены/$ ранее. К евро курс японской валюты составляет 132,72 евро против 133,32 иены/евро в предыдущую торговую сессию.