Американский доллар теряет расположение мировых Центробанков

Диверсификация резервов из доллара в другие валюты набирает обороты. Об этом в своем отчете сообщают эксперты "Барклейс Кэпитал". Согласно данным за второй квартал доля доллара в новых резервах упала до своего минимального значения за все время, сообщает Прайм-ТАСС.

Мировые Центробанки перешли от слов к делу. Из 413 миллиардов долларов новых резервов во втором квартале на долю иены пришлось 12%, доля евро превысила 50%. Если десять лет назад, в 1999 году на долю доллара приходилось почти 70%, то теперь эта цифра опустилась ниже 40%. Ряд экспертов говорят, что это лишь временный тренд, и бить тревогу не стоит. Свою точку зрения в интервью телеканалу CNBC высказывает старший валютный стратег "Бэнк оф Нью Йорк Меллон" Майкл Вулфолк: "На мой взгляд, после того, как доллар достигнет своего минимума в первом квартале следующего года, у него есть неплохой потенциал роста. По нашим прогнозам, процентные ставки в США начнут расти намного раньше, чем ожидается сегодня. Я бы отметил существенную разницу в последних комментариях Бена Бернанке и Жана-Клода Трише. ЕЦБ, скорее всего, начнет повышать ставки позже, чем ФРС".

В то время пока аналитики прогнозируют укрепление доллара, на дальнейшем падении его котировок теряют не только банки и фонды, но и частные лица. Комментарий начинающего инвестора, обозревателя Business FM Надежды Грошевой: "Я держу свою позицию по доллару вторую неделю подряд. За это время рубль укрепился почти на 2,5%, и обозначил в понедельник очередной годовой максимум на уровне 29,5. На десяти тысячах долларов потери за неделю составили 7300 рублей".

Все больше экспертов сходятся во мнении, что ключевым фактором в ближайшие годы для доллара будет не монетарная политика ФРС, а рост дефицита бюджета США. Америка никогда не занимала и не печатала деньги в таком объеме. Об этом в интервью телеканалу Блумберг говорит старший портфельный стратег инвестфонда "Федерейтед Инвесторс" Дэвид Тайс: "Учитывая тот объем займов, который собирается сделать Минфин США в ближайшие годы, доллар просто обречен на дальнейшее снижение. Конечно, чиновники не могут напрямую говорить об этом. Однако это одно из основных условий продолжения политики роста долга Америки".

Пока глава ФРС Бен Бернанке и другие чиновники пытаются на словах поддержать доллар, рост долговой нагрузки США идет своим ходом. На днях "Голдман Сакс" - самый успешный инвестбанк в мире - пересмотрел свой прогноз по дефициту бюджета Америки на следующие 10 лет. По новым оценкам он составит не 9 триллионов долларов, как ожидалось ранее, а все 10 с половиной. Спекуляции на тему того, чем обернется текущее ослабление основной резервной валюты мира, с каждым днем набирают силу. Очевидно, что слабый доллар выгоден Штатам, но как долго другие страны готовы смотреть, как Америка пытается решить свои проблемы за их счет? Ряд экспертов отмечают, что текущие настроения по доллару во многом напоминают ситуацию вокруг нефти летом прошлого года. Так же как и тогда, большинство инвесторов абсолютно уверены в том, что текущий тренд только набирает силу.