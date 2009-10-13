Прекращены расчеты между Нацбанками Украины и Молдовы

Договор между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальным банком Молдовы об организации расчетов прекратил действие.

Об этом говорится в письме Нацбанка Украины N13-114/6638-18730 от 7 октября 2009 года, обнародованном на сайте Верховной Рады.

«...Поскольку расчеты между субъектами внешнеэкономической деятельности Украины и Республики Молдова осуществляются через коммерческие банки и регламентируются законодательными актами государств и в связи с изменениями в сфере валютного регулирования Республики Молдова действие договора между Национальным банком Украины и Национальным банком Молдовы об организации межбанковских расчетов от 8 мая 1997 года прекращено с 19 сентября 2009 года», – сказано в письме НБУ.