Налоговая милиция пополнила бюджет более 2,5 млрд. грн.

Подразделения налоговой милиции во взаимодействии с другими подразделениями налоговой службы за 9 месяцев этого года обеспечили поступление в бюджет средств на сумму более 2,5 млрд. грн., что почти на 300 млн. грн. больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, за 9 месяцев 2009 года из разоблаченных 19,9 тыс. тяжких преступлений в сфере экономики по всей Украине 4,1 тыс. выявлено налоговой милицией.

По сравнению с 2008 годом увеличились количество разоблаченных преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах - с 1747 в 2008 году до 1865 – в 2009.

В этом году увеличилось направление уголовных дел в суд относительно тяжких и особо тяжких преступлений с обвинительным заключением - с 1586 в 2008 году до 1824 – в 2009 году.

За январь – сентябрь при участии подразделений налоговой милиции предотвращено возмещение 5,5 млрд. грн. НДС, заявленных к возмещению. За аналогичный период прошлого года предотвращено возмещение НДС на сумму 3,9 млрд. грн. По выявленным фактам возбуждено 478 уголовных дел. Под криминальным производством находится 2,9 млрд. грн. незаконно заявленных к возмещению сумм налога на добавленную стоимость.

На протяжении девяти месяцев этого года работники налоговой милиции выявили и пресекли деятельность 197 центров конвертации, заблокировано на банковских счетах и взыскано средств с фирм с признаками фиктивности более 99,7 млн. грн.

Из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 759,8 млн. грн., в том числе ликероводочных изделий на 125,7 млн. грн. (в 2008 году – 41,2 млн. грн.). Ликвидировано 978 подпольных производств товаров народного потребления, из которых 377 выпускали алкогольную продукцию.