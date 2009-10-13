ВТБ и ВЭБ займут 1,7 млрд долл. у китайских банков

Российские госбанки ВТБ и ВЭБ договорились с китайскими банками о займах на $1,7 миллиарда в ходе российско-китайского форума в Пекине, в рамках которого российские компании и банки уже подписали соглашения с китайцами на общую сумму около $3,5 миллиарда, сообщает Рейтер..

Кредит ВТБ на $500 миллионов даст китайский сельскохозяйственный банк, сказал журналистам во вторник российский вице-премьер Александр Жуков

Помимо ВТБ анонсированный ранее кредит на $500 миллионов получил Внешэкономбанк (ВЭБ). Кредитором выступил государственный Банк развития Китая. Пятилетний кредит предназначен для финансирования строительства торгово-офисного комплекса в Москве на территории часового завода Слава.

Пресс-служба губернатора Свердловской области сообщила, что Банк развития Китая предоставит ВЭБу еще $600 миллионов на международный торгово-выставочный центр в Екатеринбурге.

ВЭБ занял также $133 миллиона у Эксимбанка Китая на закупку оборудования и строительство цементного завода в Никольском районе Пензенской области.

Жуков сопровождает в поездке премьера Владимира Путина и перед отъездом сказал Рейтер, что Россия и Китай планируют договориться о проектах на сумму более $5,5 миллиарда в сферах финансов, строительства, освоения месторождений и, телекоммуникаций.