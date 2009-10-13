В сентябре 2009 года потребительские цены в Великобритании выросли на 1,1% в годовом исчислении. По сравнению с августом 2009г., потребительские цены в Великобритании в сентябре т.г. выросли на 0,1%.

Если раньше рост цен воспринимали как нежелательную тенденцию, то теперь ситуация изменилась. Любой рост цен воспринимается как успех экономики, несмотря на то, что рост цен, в любом случае, дополнительное бремя на население в условиях кризиса.