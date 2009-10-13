По итогам сентября потребительские цены во Франции упали на 0,4% в годовом исчислении. По сравнению с августом потребительские цены упали на 0,2%.

Новость более радостная для покупателей, чем для бизнеса. Дефляция, прежде всего, представляет собой уменьшение доходов компаний. Как результат, снижение и доходов их работников. Замкнутый круг - не покупают потому, что нет денег, нет денег потому, что не покупают.