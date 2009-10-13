Российские миллиардеры снова готовы покупать раритеты

Произведения русского искусства на общую сумму 31 млн. долл. будут выставлены на аукционах Sotheby`s и Christie`s International, сообщает Bloomberg.

На аукционе Christie`s в Лондоне планируется выручить около 21,6 млн. долл. за продажу дорогостоящих предметов, в число которых входит фарфоровый сервиз наследника российского престола.

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby`s выставят произведения русского искусства на сумму 9 млн.долл.

Устроители аукционов полагают, что лоты привлекут внимание состоятельных россиян. Как считает Bloomberg, российские миллиардеры снова готовы покупать предметы искусства в связи с улучшением ситуации в российской экономике.