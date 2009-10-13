ФПУ угрожает всеукраинской стачкой

В случае не выполнения Кабинетом министров Украины предъявленных Федерацией профсоюзов Украины требований, федерация обещает провести всеукраинскую стачку.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил глава ФПУ, народный депутат Украины Василий ХАРА.

По его словам, федерация слишком долго вела мирные переговоры с правительством. «Если после акции протеста, назначенной на 17 октября, власть не приступит к выполнению требований ПФУ, мы будем убеждать членов профсоюзов провести всеукраинскую стачку. Закон нам это позволяет – после открытия процедуры трудового конфликта мы все прошли, как это положено по закону, и у нас открыта дверь к самой последней форме протеста – всеукраинской стачке», - отметил В.ХАРА.

При этом он добавил, что для того чтобы стачка не состоялась, правительство должно подписать с ФПУ протокол относительно реализации требований федерации. «Самое первое требование – это установление прожиточного минимума на уровне 970 грн., и чтобы минимальная зарплата была на уровне прожиточного минимума. Ну и конечно, необходимо ликвидировать задолженность по зарплате, которая составляет по Украине 1 млрд. 600 млн. грн. Все остальное можно решать в рабочем порядке», – добавил глава ФПУ.

Как сообщал УНИАН, ФПУ призывает все профсоюзные организации 17 октября, в Международный день борьбы с бедностью, провести коллективные протестные акции и выдвинуть требования к работодателям и органам власти вернуть трудящимся долги по заработной плате и повысить ее.

Как отмечается в обращении ФПУ к Президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде, «в 2009 году произошел беспрецедентный случай – впервые с 2004 года 8 миллионов пенсионеров стали официально бедными, поскольку из-за искусственно уменьшенного до 498 грн. прожиточного минимума их пенсии стали ниже черты бедности, которая составляет 778 грн».

***1 октября Окружной административный суд Киева после рассмотрения иска гражданина О.ЩУРИКА принял решение об отмене приказа и правового заключения Министерства юстиции Украины относительно легитимности избрания Председателем ФПУ Василия ХАРЫ.