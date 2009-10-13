На европейских торгах доллар падает, евро растет

Доллар упал к корзине основных валют, евро поднялся выше отметки $1,48 на европейских торгах во вторник на фоне роста цен на сырье и золото, сообщает Рейтер.

Котировки золота во вторник подскочили до $1.067,6 за унцию, цены на американскую легкую нефть превысили отметку $74 за баррель. На этом фоне давление на доллар усилилось.

Евро ранее снижался после выхода неожиданно слабых данных об экономических ожиданиях в Германии, однако инвесторы сочли падение европейской валюты хорошей возможностью для ее покупки на фоне по-прежнему негативных для доллара рыночных настроений.

Исследовательский институт ZEW сообщил во вторник, что индекс экономических ожиданий в Германии в октябре упал до 56,0 пункта с 57,7 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали значение этого показателя на уровне 58,3 пункта.

Евро сперва упал, а потом развернулся и начал приближаться к годовому максимуму в $1,4842.

"Евро рухнул из-за выхода гораздо более слабых, чем ожидалось данных ZEW, но покупатели быстро подняли евро на уровни выше $1,4800", - сказала Джейн Фоли из Forex.com.

Инвесторы сегодня ожидают выхода финансовой отчетности компаний США, таких как Intel Corp и Johnson & Johnson.

К 14.52 МСК индекс доллара, отражающий стоимость валюты США к корзине шести основных валют мира, снизился на 0,2 процента до 75,972 пункта, приблизившись к минимуму 14 месяцев в 75,767 пункта, достигнутого на прошлой неделе.

Евро поднялся на 0,3 процента до $1,4823. Трейдеры говорили, что азиатский центробанк покупал евро за доллар на уровнях выше $1,48.

К иене доллар снизился на 0,19 процента до 89,63 иены.