Ющенко настаивает на срочной доработке госбюджета-2010

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Кабинет министров и Верховную Раду внести изменения в Государственный бюджет на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

По ее словам, правительство и парламент должны переработать проект госбюджета с учетом конструктивных критических замечаний.

«Президент Украины отмечает, что государственный бюджет Украины является документом чрезвычайной важности, основой, существенно влияющей на экономическую жизнь государства. Следовательно, не допустимо легкомыслие при подготовке проекта бюджета, нельзя подавать его как нежизнеспособный документ, тем более, как платформу для предвыборных обещаний», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она подчеркнула, что Президент настаивает на безотлагательной доработке проекта государственного бюджета, приведения к реальности макроэкономических показателей, на основе которых он разрабатывался, безусловного финансирования критических для государства сфер, в частности, оборонной, и надлежащего социального обеспечения, которое позволит защитить граждан в условиях экономического кризиса.

«Работа над бюджетом должна проходить независимо от начинающейся избирательной кампании», - процитировала слова Президента его пресс-секретарь.

Она также отметила, что, по мнению В.ЮЩЕНКО, в парламенте должен быть принят документ, по которому страна должна прожить следующий год, не потеряв перспектив развития.