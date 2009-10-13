Межбанк закрылся небольшим подъемом доллара

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,2615/8,2935 грн./долл., к 12:00 цены упали – 8,2365/8,2580 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 8,2420/8,2500 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2793/0,2809 грн./рубль, к 12:00 цены снизились - 0,2787/0,2799 грн./рубль. К закрытию сузился спрэд - 0,2783/0,2791 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,5425 рубля за доллар (-0,0450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4766/1,4768 долл./евро, а к 15:00 выросли – 1,4860/1,4862 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1885/12,2330 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,1840/12,2170 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 12,1750/12,1985 грн./евро.