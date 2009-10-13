Рубль подешевел к корзине на 12 копеек

Рубль во вторник прекратил укрепляться к доллару и евро и по итогам валютных торгов на ММВБ подешевел к корзине на 12 копеек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи.

На 17.00 мск корзина стоила 35,98 рубля против 35,86 рубля на закрытии в понедельник. К этому времени сделки по доллару расчетами "завтра" были зафиксированы на уровне 29,53 рубля (плюс 1 копейка к закрытию понедельника).

Сделки по евро проходили на 17.00 мск на отметке 43,87 рубля (плюс 27 копеек). При этом на Forex во вторник наблюдалось резкое падение доллара к евро: к концу дня пара торговалась на отметке 1,4837 доллара за евро против 1,4762 доллара вечером в понедельник.

Нефть продолжала дорожать во вторник - ноябрьские фьючерсы на смесь Brent к закрытию торгов в России стоили 72,1 доллара за баррель против 71,4 доллара в понедельник вечером. Цена на нефть марки Light Sweet поднялась выше 73 долларов за баррель.