Минфин выплатил 29,7 млн. евро купонного дохода

Министерство финансов Украины 12 октября осуществило очередную выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2005 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно предоставленной информации, общая сумма платежа составила 29,7 млн. евро.

Напомним, в октябре 2005 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на общую сумму 600 млн. евро с погашением в 2015 году. Заимствования осуществлялись по ставке 4,95% годовых.