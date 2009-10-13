Минфин выплатил 29,7 млн. евро купонного дохода
17:30, 13 октября 2009Финансы
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По еврооблигациями 2005 г.
Министерство финансов Украины 12 октября осуществило очередную выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2005 года.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минфина.
Согласно предоставленной информации, общая сумма платежа составила 29,7 млн. евро.
Напомним, в октябре 2005 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на общую сумму 600 млн. евро с погашением в 2015 году. Заимствования осуществлялись по ставке 4,95% годовых.
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