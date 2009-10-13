Минтруда: Для выплат всех льгот необходима половина госбюджета

Для обслуживания всех льгот, предусмотренных действующим законодательством Украины, необходима сумма, соразмерная половине Государственного бюджета - почти 120-140 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики, такое мнение высказал первый заместитель министра труда и соцполитики Павел РОЗЕНКО в интервью телеканалу «Украина».

По его словам, в целом на выплаты всех государственных социальных льгот, компенсаций и преференций в Государственном бюджете на 2009 г. заложено порядка 27-30 млрд. грн.

«Необходимо реформировать и систематизировать систему льгот в нашем государстве, усилить адресную поддержку именно малообеспеченных категорий населения. И правительство уже работает над этим», - отметил П.РОЗЕНКО.

Он также подчеркнул, что идеология реформирования системы льгот предусматривает постепенный отход от предоставления льгот по профессиональному статусу. «Люди, которые работают, должны получать достойную заработную плату. А льготы – только те, кто является малообеспеченным, кто имеет большие заслуги перед государством, участники и инвалиды войны, „чернобыльцы” и люди, которые не способны работать, в частности, инвалиды», - считает первый заместитель министра труда.

По его словам, на сегодняшний день в Украине почти 13 млн. людей пользуются разного рода льготами. Причем, одно лицо может иметь несколько статусов, которые дают ему право на льготы, доплаты, преференции, помощи и подобное. Всего на руках у населения в настоящее время около 26 млн. удостоверений, дающих право на льготы.

По его словам, количество льготников в Украине ежегодно увеличивается. В следующем году дополнительные льготы получат новые категории граждан. Это связано, в первую очередь, с выполнением в полном объеме закона о престижности шахтерского труда. Также в следующем году льготы получат многодетные семьи. Речь идет о 50% скидке к уплате жилищно-коммунальных услуг, а также о праве бесплатного проезда всеми видами транспорта.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины утвердил план мер по реализации Стратегии упорядочения системы предоставления льгот отдельным категориям граждан до 2012 г. Это предусмотрено распоряжением правительства от 7 октября 2009 г. №1192-р.